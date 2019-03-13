رسالة واتساب تحذر من منتحلي مسؤولي حساب المواطن

المواطن - الرياض

تفاجأ مستفيدو برنامج حساب المواطن برسالة من واتساب انتحل القائمون عليها صفة مسؤولي البرنامج للنصب على المواطنين.

وحذر البعض من هذه الرسالة بقوله: “لكل المسجلين في حساب المواطن، انتبهوا انتبهوا يا جماعة تتصل عليكم بنت تقول إنها تبع حساب المواطن، ويطلبون أنهم يعبون معاكم استبيان ويطلبون رقم فاتورة الكهرباء على أساس أنهم بيدفعونها عنكم ورقم الحساب الخاص فيكم، انتبهوا يا جماعة تراها عملية نصب وهشي حصلي لي أنا شخصيًّا.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السادسة عشرة لشهر مارس من العام الجاري، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، وبلغ نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق 84% ليصبح عددهم في هذه الدفعة أكثر من 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 37.3 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ16 دفعة أكثر من 308 ملايين ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مارس أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني بأن الاستحقاق يتم احتسابه بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مشددًا على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال خمسة عشرة يومًا لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم.

كما يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حسابهم عبر الرابط (هنا)، مشيرًا بأن فريق خدمة العملاء بالبرنامج على أتم الاستعداد للرد على أي استفسار قد يواجه المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Citizen_care، أو عبر خدمة صوتك مسموع، أو بالاتصال على الرقم الموحد 19912.