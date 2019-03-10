رسمية وشخصية.. ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات؟

المواطن - الرياض

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إن الإجازات الرسمية تشمل إجازة عيد الفطر، وهي 4 أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.

وتابعت العمل أن إجازة عيد الأضحى، هي 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، أما إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العيدين، فلا يعوّض عنه.

وبشأن الإجازات المتعلقة بالمناسبات الشخصية، أوضحت العمل أن للعامل الحق في إجازة 3 أيام بأجر كامل، في حالة رزقه بمولود جديد، أما إجازة الزواج فهي 5 أيام، ويحصل العامل على مدة مماثلة في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.