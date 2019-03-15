رسميًا .. الفيفا يُعلن استضافة البرازيل لمونديال 2019 تحت 17 عامًا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” عن تنظيم دولة البرازيل لبطولة كأس العالم 2019 تحت 17 عامًا.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم خلال اجتماع مجلس الفيفا في مدينة ميامي الأميركية إعطاء استضافة كأس العالم تحت 17 عامًا لدولة البرازيل بدلًا من دولة بيرو.

ويذكر أن الفيفا كان سحب تنظيم بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا من دولة بيرو في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي.

وكان منتخب إنجلترا تُوج ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا والتي أقيمت في عام 2017 في دولة الهند.

ويذكر أن بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا انطلقت في الصين من عام 1985.

وسبق للمنتخب السعودي التتويج بها في عام 1989 على حساب منتخب اسكتلندا.

وكان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية ستُقام بشكلها الجديد بداية من عام 2021 حيث ستضم 24 فريقًا بواقع 8 أندية من أوروبا وستة أندية من قارة أمريكا الجنوبية وثلاثة أندية من كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وفريق واحد من قارة الأوقيانوس.