رسميًا .. #الوحدة يُقيل ميدو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أن ميدو تمت إقالته من منصبه، مع تعيين المدرب التشيلي ألفارو فيدال لقيادة الوحدة خلفًا لميدو.

وسيساعد ألفارو فيدال، المدرب الوطنى عيسى المحياني.

وجاءت إقالة ميدو من منصبه كمدرب للوحدة وذلك بعد دخوله في نقاشات حادة مع بعض الجماهير عبر تويتر حيث انفعل ميدو بطريقة غير لائقة أدت إلى إقالته من منصبه.

ويذكر أن ميدو كان تولى تدريب نادي الوحدة خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي ونجح في قيادة فرسان مكة للوصول إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.