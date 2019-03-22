رسميًا.. تأجيل مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا عن تأجيل مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكشف الاتحاد الآسيوي في بيانه، عن تأجيل مباريات دور الـ16 لدول غرب آسيا فقط، على أن تُقام هذه اللقاءات في شهر أغسطس المقبل بدلًا من يونيو.

وستُقام مباريات ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 يومي 5 و6 من أغسطس المقبل، فيما ستكون مواجهات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات دور الـ16، لتعارضها مع كوبا أمريكا 2019، والتي تشهد للمرة الأولى مشاركة آسيوية، حيث يُشارك منتخبا قطر واليابان ببطاقة دعوة، ما يفقد أنديتهم للاعبيهم الدوليين.

ويُشارك رباعي الدوري السعودي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي في دوري أبطال آسيا 2019، وسيمنحهم قرار تأجيل مباريات دور الـ16 فرصة لتعزيز صفوفهم بصفقات جديدة، وإراحة لاعبيهم بعد موسم طويل.