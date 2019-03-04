رسميًا .. تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لـ #الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة عن أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أصبح رئيسًا فخريًا للنادي خلال الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر أن تركي آل الشيخ سيكون الرئيس الفخري للنادي، كما سيكون رئيس هيئة أعضاء الشرف.

وكتب حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: سيرددها كل وحداوي، هذه ليلتي وحلم حياتي، وقلت لكم هذا الرجل تسكنه مكة، فها هو يسكن قلوب الوحداويين.

جدير بالذكر أن نادي الوحدة تعادل مع فريق الباطن بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويستعد الوحدة لمواجهة نادي الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب جامعة الملك سعود.

ويحتل نادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.