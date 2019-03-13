رسميًا .. رفض استئناف #النصر و #القادسية ضد قرار لجنة الانضباط

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد في السعودي لكرة القدم قرارًا يقضي برفض استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق حول مشاركة اللاعب علي النمر في مباراة الوحدة والنصر بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفضت لجنة الاستئناف شكوى نادي النصر من حيث الأصل لعدم توفر أركان المخالفتين بموضوع الشكوى.

كذلك قررت لجنة الاستئناف رفض استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط بخصوص الاحتجاج ضد نادي النصر على إشراك لاعبه سلطان الغنام في مواجهة الفريقين ببطولة الدوري.

وأعلنت لجنة الاستئناف رفضها لاستئناف نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط بخصوص الاحتجاج على مشاركة اللاعب عبد الرحمن سعيد لاعب المجزل أمام ضمك.

ورفضت اللجنة كذلك استئناف نادي الترجي لقرار لجنة الانضباط بخصوص احتجاج نادي اللواء على الطعن في مشاركة اللاعب حسين بن علي خليفة لاعب الترجي.