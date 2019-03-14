رسميًا .. ريال مدريد يحسم أول صفقاته الصيفية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي بورتو البرتغالي عن توصله لاتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني لبيع اللاعب البرازيلي إيدر ميليتاو إلى النادي الملكي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية إن ريال مدريد سيتعاقد مع ميليتاو بداية من موسم 2019-2020 ولمدة ست سنوات حتى نهاية موسم 2024-2025.

وجاء تعاقد ريال مدريد مع اللاعب ميليتاو ليكون أول صفقة ينجح الريال في حسمها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يحدد ريال مدريد أو بورتو البرتغالي قيمة صفقة انتقال اللاعب ميليتاو للنادي الإسباني.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل تُعوض الموسم الجاري والذي حقق فيه الريال الكثير من النتائج المخيبة حيث فقد الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني بالإضافة إلى توديعه لبطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وكان مجلس إدارة نادي ريال مدريد أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويذكر أن ريال مدريد كان ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي بعد الخسارة في جولة الإياب من نادي أياكس الهولندي برباعية مقابل هدف.