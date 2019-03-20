رسميًا .. مدرب الأخضر السابق يتولى تدريب منتخب الإمارات

المواطن - محمد سمعة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إكماله إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك لتولي تدريب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه سيتم تقديم المدرب بيرت فان مارفيك بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام الإماراتية غدًا الخميس قبل مباراة السعودية والإمارات.

ويذكر أن المدرب بيرت فان مارفيك سبق له تدريب المنتخب السعودي ونجح في الصعود بالأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ثم رحل بعد ذلك.

كما أن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك سبق له تدريب منتخب بلاده في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، حيث وصل مع المنتخب الهولندي إلى نهائي المونديال لكنه خسر اللقب في المباراة النهائية لمصلحة منتخب إسبانيا.

وكان المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني رحل عن تدريب منتخب الإمارات بعد توديع بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في أرض الإمارات، حيث ودع الأبيض الإماراتي البطولة من دور نصف النهائي بعد الخسارة من قطر برباعية دون رد.

وستُقام مباراة السعودية والإمارات على ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي غدًا الخميس.