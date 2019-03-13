رسميًا .. يوسف عنبر مدربًا لـ الأخضر في وديتي الإمارات وغينيا الاستوائية

المواطن - محمد سمعة

كلّف الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدرب الوطني يوسف عنبر بتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال المعسكر والذي سيقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 18 مارس وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال معسكره مباراتين وديتين حيث سيواجه المنتخب الإماراتي في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية، ثم سيواجه منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 من الشهر ذاته في الرياض.

ويذكر أن يوسف عنبر سيتولى تدريب الأخضر مؤقتًا في المباراتين الوديتين لحين البحث عن مدرب دائم للمنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وسيتولى يوسف عنبر تدريب الأخضر خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي والذي رحل بعد توديع الأخضر لبطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات، حيث خسر الأخضر من منتخب اليابان بهدف دون رد في دور ثمن النهائي.

واعتمد اتحاد القدم معسكرات المنتخبات السنية حيث سيدخل الأخضر تحت 23 عاما معسكرًا في 18 مارس استعدادًا للتصفياتع المؤهلة لكأس آسيا تحت سن 23.

كما سيُقيم المنتخب السعودي تحت 20 عاما المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما والتي تُقام في بولندا صيف العام الجاري.

وسيشارك الأخضر تحت 16 عاما في الدورة الدولية الودية والتي تُقام منافساتها في مقدونيا استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عاما.