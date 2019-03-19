رسميًّا .. استبعاد وليد باخشوين من معسكر الأخضر

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الوطني يوسف عنبر، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد اللاعب وليد باخشوين لاعب وسط نادي الوحدة من معسكر الأخضر الحالي في مدينة الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن المدرب يوسف عنبر قرر استبعاد اللاعب يوسف عنبر من تدريبات الأخضر بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وكان الجزء الأول من معسكر المنتخب السعودي انطلق بالأمس، وسيستمر حتى غدٍ الأربعاء.

كما أن الجزء الثاني من معسكر المنتخب السعودي سيبدأ يومي 20 و21 مارس، حيث ستتم إقامتهما في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وسيكون الجزء الثالث من معسكر الأخضر بداية من يوم الجمعة المقبل حتى الـ26 من شهر مارس.

وسيستهل الأخضر مبارياته الدولية بعد وداع بطولة كأس آسيا، بمواجهة المنتخب الإماراتي يوم الخميس المقبل في مدينة أبو ظبي، ثم مواجهة منتخب غينيا الاستوائية يوم الاثنين المقبل.

وسيتولى المدرب يوسف عنبر تدريب الأخضر في لقائي الإمارات وغينيا الاستوائية بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.