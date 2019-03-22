رسميًّا.. الصفا يُكمل عقد المتأهلين إلى دوري الدرجة الثانية

المواطن - مروة نبيل

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفا عقد المتأهلين إلى منافسات دوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على اللواء بثلاثية دون رد، اليوم الجمعة.

وانتهت مباراة الصفا واللواء في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز الصفا بثلاثية نظيفة اليوم، ليخطف بطاقة التأهل.

وكانت أندية الأنوار والانتصار والروضة قد حجزت بطاقات التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، بعد فوزها على طويق وطبرجل وعكاظ.

وفاز الأنوار على طويق بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، قبل أن يُكرر فوزه في لقاء الإياب بهدف دون رد، فيما خطف الانتصار بطاقة التأهل بعد تغلبه على طبرجل بنتيجتي 4/0 و1/0.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الروضة إلى دوري الدرجة الثانية، بعد تعادله أمام عكاظ بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب، وفوزه بهدف دون رد في لقاء الإياب.