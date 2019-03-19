رسميًّا .. خوان براون مدربًا لـ #الوحدة حتى نهاية الموسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده وبشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني خوان براون؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لفريق الوحدة عبر تويتر أن إدارة النادي أتمت اتفاقها مع المدرب خوان براون لتدريب الفريق حتى نهاية موسم 2018- 2019 خلفًا للمدرب المصري المُقال أحمد حسام ميدو.

ومن المنتظر وصول المدرب خوان براون خلال يومين لإنهاء العاقد الرسمي والبدء في الإشراف الفني على الفريق الأول.

ويذكر أن خوان براون سبق له تدريب نادي الهلال في الموسم الماضي، حيث قاد أزرق العاصمة للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وكانت إدارة نادي الوحدة قررت إقالة المدرب ميدو، وذلك بعد توجيه السباب لأحد مشجعي الفريق الوحداوي عبر موقع تويتر خلال الفترة الأخيرة، عقب خسارة الوحدة من النصر برباعية دون رد في بطولة الدوري.

ويذكر أن المدرب ميدو كان أكد أنه سيثبت للجميع أن حسابه في تويتر تم اختراقه، وأنه لم يُوجه أي سباب لأي مشجع لنادي الوحدة.

ويحتل الوحدة حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.