رسميًّا .. زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد حتى 2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وذكر نادي ريال مدريد، في بيان رسمي له، أن المدرب زيدان سيتولى تدريب نادي ريال مدريد حتى صيف عام 2022.

ويذكر أن عودة زيدان لتدريب نادي ريال مدريد تأتي بعد تسعة أشهر على تقدمه بالاستقالة من تدريب النادي في شهر يونيو الماضي عقب تتويج النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى ريال مدريد كثيرًا بعد رحيل زيدان، حيث تولى المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي تدريب ريال مدريد، ثم تمت إقالته؛ بسبب سوء النتائج، وتم تعيين سولاري، وقد تمت إقالته؛ بسبب سوء النتائج مؤخرًا.

وتوج زيدان بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018، ونجح في الفوز بلقب كأس العالم للأندية مرتين كمدرب مع ريال مدريد، بالإضافة إلى الفوز بلقب السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وكان زيدان تولى تدريب ريال مدريد في ولايته الأولى في يناير من عام 2016 خلفًا للمدرب الإسباني رفائيل بينتيز.