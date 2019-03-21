رغم رسوبها.. لماذا خرجت كوثر الأربش من اختبار قيادة السيارة سعيدة؟

رغم رسوبها.. لماذا خرجت كوثر الأربش من اختبار قيادة السيارة سعيدة؟

2019/03/21
الساعة 11:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قالت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش إنها رسبت في اختبار قيادة السيارة العملي، وذلك بعد 20 ساعة حضور عطلتها عن بعض أعمالها الهامة الأخرى.

ولفتت الأربش إلى أن تدريبها لم يكن جيدًا، بسبب تبديل المدربات وعدم التزامها بوقت التدريب، مما جعلها غير مؤهلة بعد للقيادة الآمنة في الشارع، مشيرةً إلى أنها قالت للفاحصة، إن التدريب لم يكن جيدًا، وإن المدربات كن يتبدلن بسبب الغياب، وأكدت لها أنها انتزعت 20 ساعة من حياتها من أجل الحضور، وأجلت الكثير من الاجتماعات وبعض الرحلات الهامة بسبب التدريب.

وفي نهاية رسالتها التي نشرتها صباح اليوم الخميس أكدت أنها ستعمل مجددًا من أجل الحصول على الرخصة، مقدمةً الشكر لسيدات الوطن وكل من ساهم في تمكين المرأة من القيادة وعلى رأسهم القيادة الرشيدة.



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