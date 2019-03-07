رقم مميز للدبابة لوكاكو بعد إقصاء PSG من دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد بصورة لافتة للأنظار في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان لوكاكو افتتح التسجيل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول في شباك الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان.

ثم تمكن لوكاكو من زيارة شباك الحارس بوفون للمرة الثانية في الدقيقة الثلاثين وقبل نهاية الشوط الأول بـ15 دقيقة.

ونجح لوكاكو في أن يُسجل أول هدفين له مع مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، حيث وجد اللاعب ذاته وعاد للتألق من جديد بعد قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

وكان روميلو لوكاكو في الموعد ونجح في إزعاج دفاعات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الشوط الأول، مع هبوط بعض من مستواه الفني في الشوط الثاني ولكنه كان محطة جيدة لاستلام الكرة وبناء الهجمة مع نجوم مانشستر يونايتد.

وسجل لوكاكو هدفين لمانشستر يونايتد، ثم عزز النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بالهدف الثالث لمان يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ93 في شباك الحارس الإيطالي بوفون.

ويذكر أن لوكاكو تقمص دور الشخصية القيادية في فريق مانشستر يونايتد بعد غياب النجم الفرنسي بول بوغبا عن مباراة الأمس ضد باريس سان جيرمان بسبب الإيقاف خاصة بعد طرده في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية.