روماني يُدير مباراة الهلال وأُحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إسناد مباراة الهلال وأُحد اليوم لطاقم تحكيم روماني.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال وأُحد اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الهلال وأُحد اليوم، الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جيورجها، والحكم الرابع سيباستيان كوليسكو، وحكم الفيديو بول فان بوكيل.

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة الهلال وأُحد اليوم لزيادة الفارق بينه وبين النصر أقرب ملاحقيه، فيما يأمل الفريق الأحدي تحقيق نتيجة إيجابية، للابتعاد عن المركز الأخير الذي يُلازمه هذا الموسم.

وقبل مباراة الهلال ضد أُحد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأُحدي الترتيب برصيد 14 نقطة.