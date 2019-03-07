روما يسقط بثلاثية نارية على يد بورتو ويُودع دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي روما الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة من نادي بورتو البرتغالي بثلاثية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة روما وبورتو بضغط هجومي كبير من قبل نادي بورتو والذي سعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والحماسة لديه لمباغتة روما وتسجيل الهدف الأول.

ونجح نادي بورتو في تسجيل الهدف الأول في شباك نادي روما عبر اللاعب فرانسيسكو سواريز في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ورغم تراجع نادي روما، وقيام نادي بورتو بخلق الكثير من الفرص الهجومية، نجح نادي روما في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء عبر قائده الإيطالي دانيلي دي روسي في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة روما وبورتو بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة روما وبورتو، بضغط هجومي مكثف من قبل بورتو والذي عرف جيدًا كيف يستغل تراجع نادي روما.

وتمكن بورتو من إضافة الهدف الثاني في شباك نادي روما عبر اللاعب موسى ماريجا في الدقيقة الثانية والخمسين من عمر المباراة.

وانتهى الشوط الثاني من مباراة روما وبورتو بتقدم الفريق البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليلجأ الفريقين إلى شوطيين إضافيين بسبب تساوي نتيجة مباراة الإياب بلقاء الذهاب والذي انتهى بفوز روما في إيطاليا بهدفين مقابل هدف.

لم يتمكن فريق روما من تسجيل أي أهداف خلال الشوط الإضافي الأول وكذلك كان الحال لفريق بورتو.

وفي الدقيقة الـ117 من عمر الشوط الإضافي الثاني، نجح بورتو في إسقاط روما وخطف بطاقة العبور لدور الثمانية بعد تسجيل اللاعب البرازيلي أليكس تيليس لركلة جزاء ببراعة شديدة، لتنتهي المباراة بفوز بورتو بثلاثية مقابل هدف.

ومن المتوقع بعد خروج روما من بطولة دوري أبطال أوروبا، قيام إدارة الجيالوروسي بإقالة المدرب الإيطالي يوسيبو دي فرانشيسكو.