روما يُقيل مدربه دي فرانشيسكو

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن رحيل المدير الفني إيزيبيو دي فرانشيسكو عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

وأكد موقع نادي روما الإيطالي الرسمي، أن رئيس مجلس الإدارة جيمس بالوتا، وجه الشكر للمدرب دي فرانشيسكو على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتابع نادي روما الإيطالي بيانه قائلًا: “دي فرانشيسكو عمل مع روما دائمًا بشكل محترف، وقدم مصالح النادي على مصلحته الشخصية. ونحن هنا في روما نتمنى له الأفضل في مسيرته”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعد الخسارة بنتيجة 3/1 ضد بورتو البرتغالي، الأمر الذي أثار غضب جماهير فريق العاصمة الإيطالية.

وقاد دي فرانشيسكو الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما منذ بداية منافسات الموسم الماضي، وتمكن من قيادة الذئاب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل مركز لفريق العاصمة الإيطالية منذ عام 1984.

وعلى الصعيد المحلي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 44 نقطة.