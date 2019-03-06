رونالدو يُطالب يوفنتوس بضم زميل صلاح السابق

المواطن - محمد سمعة

طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي إدارة ناديه بالتحرك للتعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب نادي برشلونة الإسباني.

ويعاني فيليب كوتينيو مؤخرًا وذلك بسبب عدم اللعب بصورة أساسية مع نادي برشلونة منذ الانضمام للنادي الكتالوني في يناير من عام 2018 قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أشارت إلى أن كريستيانو رونالدو سيقوم بتقديم هدية كبيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمحاولة إقناع اليوفي بالتعاقد مع كوتينيو.

ويذكر أن ميسي أعرب عن غضبه بسبب تراجع مستوى كوتينيو وعدم قدرته على تعويض رحيل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف النادي الكتالوني.

وسيتنافس يوفنتوس مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك للتعاقد مع اللاعب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك كوتينيو مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، كذلك من المتوقع حضوره مع منتخب البرازيل في كوبا أميركا في يونيو المقبل.