ريال بتيس ضد برشلونة .. غياب سواريز لمدة 15 يومًا يُشوه الانتصار العريض

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، عن غياب نجمه الأوروغوياني لويس سواريز لمدة تتراوح من عشرة أيام إلى 15 يومًا بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ريال بتيس ضد برشلونة، والتي أقيمت بالأمس في الدوري الإسباني.

ونشر البارشا بيانًا عبر موقعه الرسمي في الإنترنت بعد مباراة ريال بتيس ضد برشلونة، أكد فيه أن لويس سواريز خضع للفحص الطبي، والذي أكد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل الأيمن سيغيب على إثره لمدة تصل إلى 15 يومًا مما يعني غيابه عن مباراتي برشلونة أمام إسبانيول وفياريال في الدوري الإسباني.

وكانت مباراة ريال بتيس ضد برشلونة شهدت تفوقًا كبيرًا من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف “هاتريك” في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بينتو فيامارين معقل ريال بيتيس في إقليم الأندلس.

وقدم جمهور ريال بتيس لفتة أكثر من رائعة للنجم ميسي خلال مباراة ريال بتيس ضد برشلونة، حيث صفقت جماهير بيتيس للساحر الأرجنتيني بعد إحرازه الهدف الثالث في المباراة.

وفقد ميسي فرصة إحراز الهدف الرابع له في مباراة ريال بتيس ضد برشلونة، بعدما ارتطمت كرته في آخر دقائق المباراة في العارضة.

ويذكر أن لويس سواريز كان أحرز الهدف الثالث للبارشا في مباراة ريال بتيس ضد برشلونة بعد مراوغة جميلة في دفاعات الفريق الأندلسي.

ويستعد البارشا بعد الفوز في مباراة ريال بتيس ضد برشلونة، لمواجهة فريق إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا يوم 30 مارس الجاري، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويخشى فريق برشلونة في أن تكون إصابة سواريز في لقاء ريال بتيس ضد برشلونة، قد تُجبره على الابتعاد عن مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في العاشر من إبريل المقبل.