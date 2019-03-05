ريال مدريد ضد أياكس .. الملكي يُودع دوري أبطال أوروبا برباعية مُدمرة

المواطن - محمد سمعه

ودع نادي ريال مدريد الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور ثمن النهائي، وذلك عقب الخسارة في مباراة ريال مدريد ضد أياكس الهولندي برباعية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

ومنذ بداية الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أياكس، والريال يُقدم أداءً سلبيًّا للغاية؛ مما أعطى الأفضلية لنادي أياكس للبحث عن تسجيل الهدف الأول.

وشهدت المباراة في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول تقدم اللاعب المغربي حكيم زياش بالهدف الأول للفريق الهولندي في مباراة ريال مدريد ضد أياكس.

لم يهدأ نادي اياكس الهولندي وواصل بحثه وضغطه؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني في مباراة ريال مدريد ضد أياكس، حتى تمكن اللاعب دافيد ناريس من إضافة الهدف الثاني لفريق أياكس بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل الريال انهياره وتراجعه الغريب حتى انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أياكس بتقدم الفريق الهولندي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ضد أياكس، استمر سيناريو تراجع الريال وانهياره؛ مما أعطى الفرصة لنادي أياكس للبحث عن تحقيق نتيجة تاريخية أمام نادي ريال مدريد.

وسجل أياكس الهدف الثالث له في مباراة ريال مدريد ضد أياكس عبر نجمه الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة الثانية والستين.

وواصل ريال مدريد سعيه خلال الدقائق المتبقية من مباراة ريال مدريد ضد أياكس لتسجيل الهدف الأول له، وهو ما نجح في فعله عبر اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو، والذي سجل الهدف الأول للريال في الدقيقة الـ70 بعد عرضية مميزة من اللاعب ريجيلون.

وفي ظل سعي النادي الملكي للعودة في مباراة ريال مدريد ضد أياكس وتسجيل الهدف الثاني، تمكن أياكس من قتل أي أحلام للريال بتسجيله الهدف الرابع عبر اللاعب لاسه شوتي في الدقيقة الثانية والسبعين.

انتهت مباراة ريال مدريد ضد أياكس بتأهل النادي الهولندي إلى دور الثمانية، ليتم إقصاء الريال للمرة الأولى من دور الـ16 منذ نسخة عام 2009.