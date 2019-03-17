ريم البلوي طالبة شجاعة تنقذ شقيقتها من حريق منزلهما بتبوك
تعليم تبوك كرمها

ريم البلوي طالبة شجاعة تنقذ شقيقتها من حريق منزلهما بتبوك

2019/03/17
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - تبوك

نجحت الطالبة ريم بنت سلطان البلوي في إنقاذ شقيقتها أثناء اندلاع حريق في منزلهما فيما كرمها تعليم تبوك على شجاعتها.

​كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الطالبة ريم بنت سلطان البلوي، عضو فريق الأمن والسلامة بالثانوية السابعة وذلك عقب تمكنها من إنقاذ شقيقتها أثناء اندلاع حريق بمنزلهما.
وأثنى مدير التعليم على تصرف البلوي وقدرتها على تطبيق ما تعلمته​ في فريق الأمن والسلامة بالمدرسة وتمكنها من إنقاذ حياة شقيقتها من الحريق ، مؤكداً على ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة لدى الطلاب والطالبات وتعزيز السلوك الوقائي لتمكينهم من التعامل مع الأخطار والحوادث من حولهم .



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