زوران سبب توجه مصابي الهلال إلى صربيا

المواطن - طارق سعد

سادت حالة من الحيرة والتساؤل في الشارع الهلالي، بغية معرفة سر توجه المصابين عبدالله عطيف والبرازيلي إدواردو إلى صربيا للكشف عن إصابتيهما، خاصة أن صربيا لا تُعد في مصاف الدول المتقدمة في علاج الإصابات الرياضية.

وعلمت “المواطن” أن الكرواتي زوران ماتيتش، مدرب الهلال، هو من أوصى اللاعبين بالكشف الطبي لدى الطبيبة الصربية ماريانا لمعرفته الضليعة بجودة عملها في تشخيص الإصابات الرياضية.

ويعاني البرازيلي إدواردو من إصابة عضلية في الفخذ، فيما يعاني عبدالله عطيف من تكرار الإصابة في العضلة الضامة.