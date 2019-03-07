زوران: سندخل مباراة #الوحدة لتحقيق الفوز

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على الوحدة غدًا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الوحدة، مساء يوم غد الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زوران ماميتش: “سندخل مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز، ونعلم أن الوحدة يملك فريقًا جيدًا.. مهمتنا هي إعداد الفريق في الفترة القصيرة التي تفصل مبارياتنا، وذلك من خلال التدريبات الاسترجاعية”.

وواصل مدرب الهلال تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الخميس، قائلًا: “الأمر الإيجابي أن لدينا لاعبين لم يشاركوا في المباراة الماضية، ومن الممكن أن يشاركوا غدًا”.

وعن ضغط المباريات الذي يُعاني منه الهلال خلال الفترة الحالية نظرًا لمشاركاته المحلية والعربية والآسيوية، قال زوران ماميتش: “تفكيري منصب نحو مباراة الغد، ولا أُفكر حاليًا في جدولة مباريات الفريق”.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز السادس بـ35 نقطة.