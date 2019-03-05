زوران يُجهز #الهلال للثأر بعد مرور 11 شهرًا

المواطن - محمد سمعه

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش في أن يُحالفه الحظ بالفوز على نادي العين الإماراتي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن الهلال خاض مباراتين أمام العين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في عام 2018، حيث تعادل الهلال مع العين في الرياض بالجولة الأولى بدون أهداف يوم 13 فبراير 2018.

وتفوق العين على أزرق العاصمة في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في الثاني من أبريل الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات في البطولة الآسيوية.

دخول التاريخ هدف زوران

ويذكر أن المدرب زوران ماميتش كان صرّح بالأمس في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والعين قائلًا بأنه يتمنى دخول التاريخ عن طريق قيادة الهلال للفوز على العين في الإمارات وكسر تفوق الفريق الإماراتي على أرضه.

وستكون مواجهة الهلال والعين بمثابة مناسبة خاصة للمدرب ماميتش حيث درب الأخير الفريق الإماراتي في الفترة الأخيرة وقادهم للفوز بلقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي بالإضافة إلى الحصول على الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية عام 2018 بعد الخسارة من ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

وكان زوران ماميتش تولى تدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي رحل بعد إقالته من قبل مجلس إدارة الزعيم.