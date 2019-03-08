زيدان يعود لتدريب ريال مدريد في هذا الموعد

المواطن - محمد سمعه

بعد النتائج الكارثية والتي حققها نادي ريال مدريد الإسباني حيث ودع بطولة كأس ملك إسبانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي اياكس الهولندي، أصبح فلورنتينو بيريز رئيس النادي يبحث عن المدرب المقبل للريال.

ومع اقتراب المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من الإقالة من تدريب ريال مدريد عقب الخسارة أمام نادي أياكس برباعية مقابل هدف في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بات بيريز يفكر في التعاقد مجددًا مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد بعدما تقدم باستقالته في شهر يونيو الماضي قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا، وتم تعيين المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي.

ويذكر أن تقارير صحفية إسبانية قالت أن زيدان يرحب بفكرة العودة لتدريب ريال مدريد ولكن ليس في النصف الثاني من الموسم الجاري، بل سيتولى المسؤولية بداية من الموسم المقبل، على الرغم من نية فلورنتينو بيريز تعيين زيدان في الفترة الحالية فور إقالة سولاري.