زيدان يُهدد برشلونة بخطف هذا اللاعب في الصيف

المواطن - محمد سمعة

يتطلع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويذكر أن نادي برشلونة الإسباني كان أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع اللاعب دي ليخت والذي نجح في جذب أنظار أكبر أندية أوروبا له بعد تألقه اللافت مؤخرًا مع فريق أياكس.

وقالت صحيفة LE 10 SPORT الفرنسية إن زيدان قرر منافسة برشلونة على ضم دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان دي ليخت تألق مع نادي أياكس وساهم في عبور فريقه الهولندي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق ريال مدريد برباعية مقابل هدف في منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن برشلونة وضع أنظاره على التعاقد مع اللاعب دي ليخت، بعدما نجح البارشا في ضم مواطنه فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس أمستردام في شهر يناير الماضي وخلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تولى زيدان تدريب نادي ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.