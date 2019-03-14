ساديو ماني يُبدع مع ليفربول .. ويتجاوز أساطيره في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

يُقدم السنغالي ساديو ماني مستوى لافتًا مع نادي ليفربول في منافسات الموسم الرياضي الحالي سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولعب ساديو ماني دورًا بارزًا في تأهل نادي ليفربول إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، بعدما سجل هدفين في شباك بايرن ميونيخ الألماني، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 3/1، بعد التعادل سلبيًا في مباراة الذهاب.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول في شباك بايرن ميونيخ في الدقيقة 26، قبل أن يُسجل جويل ماتيب هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يُسجل الهولندي فيرجيل فان ديك هدف التقدم مُجددًا، ثم أحرز ماني الهدف الثالث.

وبعد هدفيه في شباك بايرن ميونيخ الألماني، أصبح السنغالي ساديو ماني مُسجلًا 10 أهداف في آخر 10 مواجهات لعبها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في جميع البطولات، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ساديو ماني نجح في تحطيم الأرقام القياسية لعدد من نجوم نادي ليفربول بعد مواصلة التسجيل في منافسات الشامبيونزليج خارج ملعب الريدز.

وتجاوز ساديو ماني رقم الأسطورة ستيفن جيرارد والنجم روبرتو فيرمينيو القياسي كأكثر لاعبي نادي ليفربول تسجيلًا للأهداف خارج ملعب الريدز، بعدما أصبح رصيده 7 أهداف في الشامبيونزليج بنسختيها القديمة والحديثة، في حين سجل الثنائي 6 أهداف فقط.