سالم الدوسري .. الأفضل في مباراة #الهلال ضد نادي الدحيل

المواطن - مروة نبيل

توج النجم سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال ضد نادي الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وشارك سالم الدوسري بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد نادي الدحيل القطري اليوم، وظهر بمستوى مميز، قبل أن يخرج في الدقيقة 89، ويُشارك النجم هتان باهبري بدلًا منه.

وغاب سالم الدوسري عن مباراة الهلال والعين الإماراتي في الجولة الأولى؛ لإيقافه بعد تعرضه للطرد في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا الياباني، لتكون مباراة نادي الدحيل القطري اليوم هي الأولى له في النسخة الحالية.

وانتهت مباراة الهلال ضد نادي الدحيل القطري التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف؛ سجلها البرازيلي كارلوس إدواردو، علي آل بليهي والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني، يوم 8 من شهر إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.