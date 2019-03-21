سالم: سوموديكا ليس ديكتاتوريا.. وعودة البلطان رفعت سقف طموح #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي الشباب محمد سالم بالمدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا والمجهود الكبير الذي يبذله مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عودة خالد البلطان لرئاسة مجلس الإدارة كانت هامة للغاية.

وقال محمد سالم: “وجودي إلى جانب جمال بلعمري، صاحب الصولات والجولات في الملاعب، عامل يزيد من حماسي وإصراري، وسبب لظهوري بالمستوى الذي ظهرت به هذا الموسم”.

وتابع نجم نادي الشباب خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “توجيهات المدرب وثقته باللاعبين حد الإحراج، تعتبر أكبر محفز للاعب ليظهر بأفضل شكل ممكن حتى يكون أهلا لتلك الثقة”.

واستكمل النجم محمد سالم تصريحاته قائلًا: “كل شيء تغير داخل نادي الشباب مع أول يوم عاد فيه الرئيس خالد البلطان، سقف الطموح ارتفع بشكل كبير جدًا لدى اللاعبين”.

وأضاف: “قرب البلطان منّا وتواجده اليومي في مقر نادي الشباب يخلي اللاعب وده يأكل الزرع من الحماس في المباريات.. تصريح استمرار خالد البلطان مع الشباب مفرح لنا جميعاً، وبإذن الله هذه أول خطوة للعودة بالشباب إلى المنصات”.

وواصل نجم نادي الشباب تصريحاته قائلًا: “المدرب سوموديكا يسمع للاعبين ويتقبل منهم، ليس ديكتاتورياً ولا يعمل وحيداً، بل هو قريب جداً من جميع اللاعبين”.

واختتم محمد سالم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “مستوى الشباب ثابت ولا يخسر كثيراً هذا الموسم، واللاعبون في غاية الحماس بكل مباراة، كما نمتلك جمهورا محبا وداعما”.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة.