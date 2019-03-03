سامسونج تستعد لطرح هاتفها الجديد A40 بالأسواق

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شركة سامسونج الكورية النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة في إطار سلسلة “Galaxy A” الشهر الماضي، وهي “A10″ و”A30” و”A50″، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة “A40” قريبًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع “ماي سمارت برايس”، فإن جالاكسي A40” سيحمل سعرًا بقيمة 280 دولارًا في معظم أوروبا، وعلى الرغم من أنه لم لا يتوفر تاريخ محدد لإطلاقه، ولكن تم الإعلان عن إصداره بالأسواق في أوروبا قريبًا.

ويتميز الهاتف الجديد من سامسونج بقدرات كبيرة على المستوى التقني، أهمها الكاميرا الخلفية المزدوجة، والتي باتت سمة مميزة لإصدارات هواتف سامسونج الجديدة.

وقال التقرير إنه على الرغم من عدم الكشف عن معظم إمكانيات الهاتف، إلا أنه سيكون بذاكرة عشوائية تصل إلى 4 غيغابايت، كما أنه سيعمل بنظام أندرويد Pie الشهير.