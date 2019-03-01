سامسونغ بيكسباي يتحدث 4 لغات جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت شركة سامسونغ أن مساعدها الصوتي “بيكسباي” يتحدث الآن 4 لغات جديدة، هي الإنجليزية (البريطانية)، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية.

وتنضم هذه اللغات الأوروبية الأربعة إلى باقة اللغات المتاحة بالفعل، ألا وهي: الإنجليزية (الأمريكية) والكورية، والصينية (ماندارين).

وتبعا للدولة والخدمات المتاحة، يمكن للمستخدم استعمال المساعد الصوتي “بيكسباي” للبحث بإحدى هذه اللغات عن رحلات الطيران أو أحداث كرة القدم أو التسوق عبر الإنترنت.

كما يتوافق المساعد الصوتي “بيكسباي” مع كل تطبيقات سامسونغ، حيث يمكن بواسطته التحكم في إعدادات الهاتف الذكي مثل تشغيل الكاميرا أو تنشيط وضع ترشيد الطاقة.