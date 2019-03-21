سانتوس : #الأهلي يريد الفوز بدوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البرازيلي أدريلان سانتوس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الراقي يريد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة bahianoticias البرازيلية تصريحات أدريلان سانتوس والذي قال: أنا سعيد للغاية بتواجدي في النادي الأهلي فالأجواء مناسبة لي وبالطبع من أجل التألق.

وأضاف سانتوس: سعيد بكل شيء حدث لي منذ وصولي للأهلي ونريد إنهاء الموسم بشكل جيد قدر المستطاع وبالأداء الجيد سنحقق ما نريد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكمل مدافع الأهلي حديثه قائلًا: هدف الأهلي الرئيسي في الموسم الجاري هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا كما أن الراقي سيقاتل لإنهاء موسمه في بطولة الدوري السعودي في مركز جيد.

وكان أدريلان سانتوس انضم إلى صفوف النادي الأهلي في يناير الماضي قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني، وسبق له اللعب في صفوف أندية ساو باولو البرازيلي وفيتوريا البرازيلي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، كما أن الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا برصيد ثلاث نقاط.