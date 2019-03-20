سان جيرمان يُخطط لمعاقبة زيدان بضم نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع المدافع الفرنسي رفائيل فاران مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وشعر مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان بالغضب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وذلك بسبب اهتمامه بضم اللاعبين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف النادي الفرنسي.

وقالت تقارير صحفية فرنسية، إن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي رفائيل فاران لتدعيم صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكعقاب للمدرب زيدان بعد إبداء رغبته في التعاقد مع مبابي ونيمار.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قالت في وقت سابق إن فاران قد يُفاجئ نادي ريال مدريد بالرحيل عن صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري.

ويشعر فاران بضرورة الانتقال إلى ناد آخر وخوض تجربة احترافية جديدة بعد تحقيقه للكثير من البطولات مع نادي ريال مدريد آخرها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات خلال آخر خمسة أعوام.

وكان فاران ساهم في فوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.