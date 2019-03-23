سبت التعليم .. 8 أوامر من الملك سلمان لضخ دماء جديدة في القطاعات لتحقيق رؤية المملكة

المواطن - الرياض

صدرت أوامر ملكية اليوم السبت، جاءت في أغلبها بهدف ضخ دماء جديدة في القطاعات التعليمية، وضمن خطة الإصلاح التي تتبعها المملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030.

وتهدف الأوامر الملكية إلى ترسيخ العمل المؤسساتي المنظم ورفع مستوى الأداء داخل القطاعات التعليمية المستهدفة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير المؤسسات.

كما تستهدف الأوامر الملكية رفع كفاءة الأداء والتنظيم للقطاعات المختارة بما يكفل تمكينها من تحقيق أهدافها والتعاون والتنسيق فيما بينها؛ لتحقيق رؤية الوطن وتطلعاته في ظل التحديات المستقبلية.

وجاء في الأوامر الملكية ما يلي:

المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.