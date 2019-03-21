ست مباريات تنقل قطبي عسير للممتاز

المواطن - الرياض

بات ناديا أبها وضمك على أعتاب مجد كبير وإنجاز تاريخي ضخم لهما، ولمنطقة عسير عمومًا، متمثلًا بصعودهما معًا للدوري الممتاز “دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ويأتي ذلك قبيل نهاية الدوري بتسع جولات تمثل المنعطف الأخير، بعد أن استمرا في المنافسة على صدارة جدول الترتيب منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وينعش هذا الحماس الكبير والطموح المشروع بادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تكفل بسداد مديونيات الفريقين، وهو ما يعطي دعمًا ودفعة معنوية قوية جدًّا في الجولات المتبقية، بالإضافة إلى تفاعل رجال الأعمال مع دعوة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وتقديم تبرعات مادية للناديين وتوقع ضخ تبرعات أخرى جديدة خلال الأيام القادمة.

والمتتبع لجدول الترتيب بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى يلحظ وجود أبها أولًا بـ55 نقطة وضمك ثانيًا بـ54 نقطة، وباعتبار الصعود المباشر يشمل الثلاث أندية الأوائل فهذا يعني النظر لنقاط صاحب المرتبة الرابعة بالدوري، وهما ناديا جدة والخليج بـ45 نقطة، وعندها نجد أنهما يتأخران بعشر نقاط عن أبها وتسع نقاط عن ضمك، وهو ما يعني أن أعلى رصيد من الممكن أن يصلا إليه خلال الـ9 مباريات هو 72 نقطة.

وبناء على هذه الحسبة فإن ناديي أبها وضمك يحتاجان إلى تحقيق الفوز في ست مباريات فقط من المباريات التسع المتبقية، وربما أقل بحسب نتائج الجولات المقبلة لتأكيد صعودهما مباشرة للدوري الممتاز.‎