سجين فرنسي يختطف زوجته كرهينة ويطعن حارسيه بسكين

المواطن - متابعة

طعن سجين فرنسي متطرف، اليوم الثلاثاء، حارسين في سجن كوندي سور سارت شمال غربي البلاد، مما أدى لإصابتهما بجروح، وتحاول الشرطة إقناعه بالخروج من غرفة يتحصن بها ممسكا بسكين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة العدل، نيكول بيلوبي، قولها، إن السجين قام أثناء الزيارة العائلية التي تحق له أسبوعيا في السجن، بطعن حارسين بسكين أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وتحصن السجين في غرفة بصحبة زوجته التي كانت تزوره، حيث ما زالت الشرطة تحاول إقناعه بإلقاء سلاحه. وعلى الفور هرعت وحدات التدخل الخاص إلى المكان بهدف السيطرة على المعتدي المتحصن.

ويقضي السجين ويدعى “ميكاييل.س”، منذ العام الماضي، عقوبة السجن لمدة 30 عاما لإدانته بالسرقة والخطف والقتل.