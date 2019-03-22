سعود السويلم : ابن تركي الرئيس الذهبي.. وما يحدث مع رئيس #الهلال مزاح

المواطن - مروة نبيل

فسر رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود السويلم طبيعة علاقته مع رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمير فيصل بن تركي هو الرئيس الذهبي للعالمي.

وتحدث سعود السويلم على الأمير محمد بن فيصل قائلًا: “أبو سلطان عزيز وغال، ولو الهلال يسجل في آخر الدقائق أتوقع يفاجئنا ويرقص رقصة مايكل”.

وتابع سعود السويلم خلال حواره في برنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “ما يحدث بيني وبين رئيس الهلال هو مزاح بين الإخوة وليس مهاترات”.

ودائمًا ما يتفاعل سعود السويلم ورئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل على الأحداث الرياضية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأمر الذي يُثير غضب الجماهير ويُزيد من التعصب بينها.

وعلى الجانب الآخر، تغنى سعود السويلم برئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، مُشددًا على أنه قدم الكثير للعالمي خلال فترة تواجده.

وأضاف سعود السويلم حديثه قائلًا: “دعم الأمير فيصل بن تركي شيء غير مستغرب، والهاشتاج الذي وضعته تعبير عن حبي لهذا الرجل”.

وواصل سعود السويلم تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “صعب أن نُكافئه على العمل الكبير الذي قام به لنادي النصر.. فالأمير فيصل بن تركي هو رئيس ذهبي لنادي النصر”.

وجاءت تصريحات سعود السويلم قبل أيام من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره الهلال في الجولة الـ25 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل.