سعود السويلم ضيف كورة روتانا

المواطن - مروة نبيل

يحل رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود السويلم، ضيفًا على برنامج كورة على قناة روتانا خليجية عند الساعة 11:30 مساءً.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء التلفزيوني العديد من المحاور المثيرة، في وجود الرئيس النصراوي الذي ابتعد عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية.

وسيتم طرح العديد من الملفات الساخنة التي أثارت الجدل حول الشأن النصراوي مؤخرًا، خلال حوار سعود السويلم على قناة روتانا خليجية اليوم، الذي يتوقع أن تكون إجاباته نارية ومثيرة.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة.