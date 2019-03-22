سعود السويلم: هذا شرطي لرحيل محمد السهلاوي عن #النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث سعود السويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، عن مصير اللاعب محمد السهلاوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خلال الفترة المقبلة مع أصفر العاصمة.

ونقل برنامج كورة والمذاع على قناة روتانا خليجية تصريحات سعود السويلم عن محمد السهلاوي قائلًا: مشكلة السهلاوي أنه لم يحصل على راحة خلال الفترة الماضية، وهذا أثّر على مستواه ولياقته، وأي لاعب يرغب في البقاء بنادي النصر يجب أن يرفع مستوى اللياقة لديه.

وتابع رئيس النصر: هناك برنامج إعداد تم وضعه لمحمد السهلاوي، وبالطبع إذا أتمه واستعد بشكل جيد فسيظل معنا في النادي، وإذا رحل السهلاوي عن النصر فشرطي هو خروجه من الباب الكبير للنادي؛ لأنه نجم وله كامل احترامي وتقديري.

ويذكر أن السهلاوي لم يشارك بشكل منتظم مع نادي النصر خلال الفترة الماضية، حيث اتجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا للاعتماد على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله والنيجيري أحمد موسى.

ويستعد نادي النصر لمواجهة جاره نادي الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.