سعود بن جاسم: قبيلة الغفران فضحت تناقض نظام تميم والأسرة غير راضية

المواطن - الرياض

أكد الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، أن قبيلة الغفران مكوِّن رئيس في المجتمع القطري؛ فهم لا يشكّلون خطرًا على الحكومة.

وشدد سعود بن جاسم، في تصريحات إلى قناة العربية، على أن قبيلة الغفران أسقط نظام تميم جنسياتهم وحرمهم من حقوقهم المدنية، متابعًا أن الكثير من الأسرة الحاكمة لا يرضون بما يحدث لأبناء قبيلة الغفران، وأن هذه التصرفات لا تُمثلهم ولا تمثل الشعب القطري، بل هي متعلقة بالنظام الحاكم فقط.

ورأى أن قبيلة الغفران تفضح السلطة القطرية في تناقضها، وأن ما جرى معهم من الممكن أن يحدث لكل فرد من الشعب القطري.