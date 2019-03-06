سعيد القرني عضوًا في المحكمة العليا بعد مسيرة قضائية لأكثر من 38 عامًا

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

بعد صدور الأمر الملكي بتسمية الشيخ سعيد بن بريك القرني عضواً في المحكمة العليا، تستعرض “المواطن” السيرة الذاتية لـ”القرني”.

تقلّد سعيد بن بريك القرني عدة مناصب خلال مسيرته القضائية التي تمتد لأكثر من 38 عامًا في عدد من المحاكم بالمملكة، أمضى منها قرابة 27 عامًا رئيسًا للمحكمة العامة بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، ثم بعدها تمت ترقيته إلى درجة قاضي تمييز بمحكمة التمييز بالرياض لمدة أربع سنوات، حتى تم نقله إلى محكمة التمييز بمكة المكرمة لمدة سنتين.

ثم صدر قرار تكليفه مفتشًا قضائيًّا بالمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة رئيس استئناف، وعمل بها لمدة ٣ سنوات، حتى صدور الأمر بتعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة لمدة سنة، فمحكمة الاستئناف بالباحة لمدة سنتين رئيسًا للدائرة الخماسية بالمحكمة، ثم صدر قرار تعيينه رئيسًا لمحكمة الاستئناف بمنطقة الباحة.

وأخيرًا صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضوًا في المحكمة العليا بالرياض.

وقدم سعيد بن بريك القرني مسيرة مميزة وحافلة بالمنجزات والعطاء، لخدمة لدينه ووطنه وولاة أمره.