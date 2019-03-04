سعيد المولد: #الأهلي يريد الفوز بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

أكد اللاعب سعيد المولد ظهير أيمن النادي الأهلي، أن فريقه يريد الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

وتحدث المولد في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والسد القطري قائلًا: بطولة دوري أبطال آسيا واحدة من أهداف الفريق هذا الموسم ونسعى للظهور بشكل قوي خلال المواجهة الأولى للفريق في البطولة القارية.

وتابع سعيد المولد: الفريقان غدًا لديهما نفس الرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصار ومن هنا تأتي صعوبة المواجهة، وثقتنا كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في مستهل المشوار الآسيوي للفريق.

وأضاف المولد: الفوز في مباراة الغد سيمنح الفريق ثقة كبيرة في تكملة المشوار ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز في كافة البطولات والتي نُشارك فيها.

ويذكر أن مباراة الأهلي والسد ستُقام غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وكان النادي الأهلي تعادل في الجولة الثانية العشرين مع نادي الاتحاد بهدف لكل فريق من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية.