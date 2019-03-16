سفارة المملكة في نيوزيلندا تكشف تطورات الحالة الصحية للمواطن المصاب في الهجوم الإرهابي
خضع لعملية جراحية وحالته مستقرة

سفارة المملكة في نيوزيلندا تكشف تطورات الحالة الصحية للمواطن المصاب في الهجوم الإرهابي

2019/03/16
الساعة 12:01 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت السفارة السعودية في العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، اليوم، بياناً، بشأن المصاب السعودي في الهجوم الإرهابي على المسجدين.

وقالت السفارة في بيان لها: “تود سفارة المملكة في ولينغتون أن توضح أنه انطلاقاً من حرصها على متابعة أوضاع المواطنين في مدينة كرايس تشيرش وتقديم كامل الرعاية لهم بعد الحادث الإرهابي الشنيع، فقد قام موظفي السفارة بزيارة المواطن/ أصيل الأنصاري في المستشفى والاطمئنان على صحته”.

وأضافت السفارة أن الأنصاري خضع لعملية جراحية صباح هذا اليوم وحالته مستقرة الآن.

وأشارت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا أنه من المتوقع خروجه من المستشفى غداً الأحد بفضل من الله، ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه والله خير الحافظين”.



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