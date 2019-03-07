سفيرا العراق وفرنسا يزوران مصانع المراعي بالخرج‎

المواطن - الرياض

زار كلٌ من السفير العراقي د.قحطان طه الجنابي، والسفير الفرنسي السيد فرانسوا جوايت لدى المملكة مرافق شركة المراعي في الخرج، وشملت جولات السفيرين إحدى مزارع الأبقار ومرافق الشركة لمصنع حليب الأطفال الرضع و وحدة المعالجة المركزية الثالثة.

واطلع السفيران على الوسائل الحديثة التي تعتمدها شركة المراعي والعناية الكبيرة التي توليها للأبقار، المتمثلة في الرعاية الطبية المتقدمة والغذاء الصحي والبيئة المناسبة. كما اطلعا على أحدث المعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج.

وأشاد السفيران بمستوى التقنيات التصنيعية في مرافق الشركة المستخدمة في خطوط إنتاج المواد الغذائية والعصائر والألبان.

يذكر أن المراعي تستقبل الزوار في مرافقها المختلفة بالخرج وحائل بشكل يومي لإطلاعهم على المعايير القياسية التي تعتمدها في تصنيع منتجاتها المختلفة، وبلغ عدد زوار الشركة في العام الماضي أكثر من 73 ألف زائر.