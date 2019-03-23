سفير روسيا باليمن يتحدث عن الوضع الأمني في عدن.. ماذا قال؟

المواطن - واس

أشاد سفير روسيا لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، بالاستقرار الأمني الذي تشهده العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن.

وقال ديدوشكين؛ خلال لقائه في عدن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري؛ إن هذا الاستقرار يشجع عودة القنصليات لممارسة أنشطتها من العاصمة المؤقتة.

وأوضح السفير ديدوشكين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن زيارته لعدن تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع وتدارسها وتقييمها والوقوف أمام ترتيبات إعادة تأهيل وتجهيز القنصلية الروسية لإعادة افتتاحها بأسرع وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في اليمن.

وزار السفير الروسي مقر قنصلية بلاده في عدن، واطلع على الأضرار التي لحقت بالمبنى إبان اجتياح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمدينة.