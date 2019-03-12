سكني يضيف 9 مخططات جديدة للأراضي المجانية.. هنا رابط الحجز

المواطن - الرياض

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن إضافة عدد من المخططات المجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للموقع، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 48 مخططاً، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ 9 مخططات جديدة جاري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 5 مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 أرضًا بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1 – العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراضي يصل الى 1116 أرض، فيما حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 أرضًا مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد (418) أرضاً.

وأضاف البرنامج أربع مخططات أخرى موزعة بين عدد من المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع (164) قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم (1449) قطعة أرض، في حين حظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم (260) قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراضٍ بلغ عددها (748) أرضًا.

ووفقاً للبرنامج فقد أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع سكني لاختيار أيقونة “الحلول السكنية”، التي تتيح له الدخول على خيارات، من بينها خيار (الأراضي السكنية المجانية) أو الدخول المباشر على الرابط (هنا) ، ومن ثم اختيار المخطط المناسب له، الذي يحتاج منه إستكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع، حتى ينجز الإجراءات النهائية، التي تخوله للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، علماً بأن البرنامج سيواصل تقديم التسهيلات كافة، لمستفيديه من المواطنين وبما يحقق تطلعاتهم.

يشار إلى أن هذه الخطوات التي يتضمنها برنامج “سكني”، تأتي في إطار التزامات البرنامج بتوفير خيارات أكثر للمواطن، لحصوله على المسكن الملائم الذي يلبي رغباته، والعمل على رفع من نسبة التملّك السكني، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 ، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان الذي يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الاسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية هذا العام، في حين يتواصل تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

ويتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.