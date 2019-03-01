سلوفيني يُدير مباراة #الأهلي ضد #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة الـ22، حكم الساحة السلوفيني دامير سكومينا، ويُساعده يوري برابروتنيك وروبرت فوكان، والحكم الرابع إيفان بيبك، وتاسوس سيديروبولوس حكم الفيديو.

وتم اختيار سكومينا لإدارة مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، حيث شارك في العديد من البطولات المهمة، ومنها؛ الدوري الأوروبي منذ 2009، أمم أوروبا “يورو 2016″، دوري أبطال أوروبا منذ 2008، بالإضافة إلى كأس العالم 2018.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم بهدف تحقيق الفوز، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى العميد لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد العميد في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.