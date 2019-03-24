سند محمد بن سلمان .. رسالة البشرى العطاء قيد الإجراء

المواطن - الرياض

تلقى العديد من المواطنين ممن قدموا على مبادرة سند محمد بن سلمان، رسالة البشرى والتي أفادت بأن العطاء قيد الإجراء.

وتضمنت الرسالة تنويهاً بأن عملية التحقق من البيانات والمعلومات البنكية والبيانات الخاصة بالمتقدمين تم التحقق منها، وبالتالي تم إعلامهم بأن العطاء قيد الإجراء حالياً.

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان يستهدف تأسيس روابط مجتمعية وثيقة، تُمكن الفرد في المجتمع السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة ومشاريعها دون القلق حول احتياجاته الرئيسة.

كما يعتمد البرنامج على الشفافية والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك من خلال طرق وآليات حديثة، يتم تطويرها باستمرار.

وأطلق برنامج سند محمد بن سلمان مبادرة سند الزواج كأولى المبادرات المجتمعية المخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وتتضمن شروط مبادرة سند الزواج ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.